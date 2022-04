Sylvain PARMENTIER

Le Groupe ENUMERIS répond aux problématiques issues des stratégies « Print & Digitale » des acteurs de la mode et du luxe: PRODUCTION CROSS-MODE



Avec des départements et des filiales regroupant les différents métiers de la Production Print & Web, ENUMERIS propose une expertise globale sur la création de contenus médias à très forte valeur artistique.



6 filiales:

- studio Rambuteau: production digitale

- studio Montmartre: studio & showroom

- Putsch: art direction print

- Fashion Editor: rédaction mode

- You Fit: cabine virtuelle

- We Link: shoppable vidéos





-----

SELVA LAKSHMI CAPITAL est une société privée d'Investissement dans les jeunes entreprises innovantes.







Mes compétences :

Management

catalogue en ligne

photo

india

innovation

ecommerce

entrepreneur

Internet