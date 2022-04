Actuellement en poste comme Ingénieur Réseau et Sûreté chez DCCS filiale de SPIE COMMUNCATIONS à Échirolles, j'interviens dans le cadre de projets "Flux vidéos sur IP" sur les métiers de la vidéo-protection, visioconférence et télévision sur IP (IPTV) à différents niveaux : avant-vente, chiffrage, intégration, pilotage, formation et maintenance chez nos clients et prospects.



Mes compétences :

Administration Réseaux