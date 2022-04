Sylvain PATINEC

A l’import : Opérations de Douane : Import maritime et aérien pour des centrales d’achat ; classement Système Harmonisé des articles (Textiles, Chaussures, Maroquinerie, Ménage/Décoration, Mobilier, Jardin/Outillage, Articles électroniques, industriels et informatiques), contrôle en entrepôt, visite douane, visite phytosanitaire pour l’import de produits exclusivement destinés à l’alimentation animale, gestion M.A.D.T./M.A.D/M.A.E, création de DocAcC (T1 NSTI , DVCE) , apurement des T1, Produits chimiques, Marchandises dangereuses, Produits alimentaires. Mise en place procédure spécifique import alimentaire Japon suite à l'accident nucléaire de Fukushima

Opérations de transit : réservation des transporteurs, suivi des livraisons de Marchandises Dangereuses

A l’export : Montage et suivi, aux opérations fret de l’aéroport de Vatry, de dossiers pour l’export de différents produits (Produits pharmaceutiques, tous types de véhicules, effets personnels,…) à destination de l’Afrique, de la Géorgie, du Kazakhstan par voie aérienne. Export Champagne (UE et Pays Tiers). Opérations de transit (accessoirement)



Mes compétences :

Export

Alimentaire

Import

Douane