Sylvain PENET

Après avoir gouté aux joies du développement logiciel, du développement électronique et de la prestation de service, j'ai pris un peu de recul pour avoir une vision plus orientée système et gestion de projet métier (électronique).



J'assure l'intégrité des données du département électronique sous SAP-PLM et le support aux équipes projet au sein de la société Parrot spécialisée dans les systèmes multimédia/connectivité dans les véhicules.

Je gère également la gestion du système qualité du département Hardware de l'entreprise.



Depuis fin 2015, j'ai pris la responsabilité de l'équipe Vie Série électronique des projets Automobiles allant du module au produit multimédia et TV numérique.



Enfin, je suis membre du CHSCT de Parrot (UES) depuis 2009.



Mes compétences :

Electronique

Gestion de projet

PHP

Javascript

Linux

Assembleur

C

CMS

Audio

RF

Architecture

International

C++

Gestion

Coordination

Excel

Visual basic

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Comité d'Hygiène

Product Lifecycle Management

Conception électronique

Electronique embarquée

SAP PLM

Vie Série électronique

Systèmes embarqués

PCBA

PCB