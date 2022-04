Sylvain PEREZ

"Dr. Ing." - "Expert Technique - Solutions Électromagnétique" chez Altair (Cedrat)

Spécialiste en modélisation et dimensionnement de machines électriques tournantes (moteur, alternateur...)

Expert technique dans l'équipe R&D FluxMotor en charge de la mise en place des méthodes de conception et de modélisation de machines électrique tournantes



Enthousiaste, moteur, curieux et ouvert d'esprit



Compétences techniques:

Modélisation système : Flux2D/3D, Matlab/Octave/Compose, Reluctool

Optimisation : Got-It/Fgot, Cades, Matlab/Octave/Compose

Langages informatiques: Matlab, Python



Mes compétences :

Word, Excel, PowerPoint

Cades (Modélisation - Optimisation)

Reluctool (Modélisation Modèle Reluctant)

Flux2D/3D (Modélisation Eléménts Finis)

MatLab/Octave/Compose

Got-It/Fgot