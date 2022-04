Sylvain PERRAUD

Mon expérience dans l'audiovisuel m'a permis de développer mon sens de l'organisation, de management, de suivi de projet, parfois plusieurs projets en même temps.

Aujourd'hui je change de vie et je cherche activement du travail sur Nantes dans l'audiovisuel, évènementiel, musique...et je ne suis pas fermé à d'autres portes!



Ce que je sais faire :



- Organiser un évènement

- Gestion / Management d'équipe

- Coordonner un projet

- Relation Client/Prestataire

- Gestion de budget

- Etablir les devis en fonction d'un cahier des charges

- Gestion de planning

- Recruter des personnes selon leur compétences et les besoins

- Facturer

- Gestion des salaires avant comptabilité

- Gérer un parc informatique

- Créer des dossiers de présentation

- Faire établir les contrats nécessaires (contrats de travail, prestations, locations,...).

- Effectuer les démarches administratives et juridiques

- Compter

- M'adapter et me former rapidement

- M'entretenir avec vous pour un job!



Sylvain



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Final Cut Pro

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Planning stratégique

Management

Coordination de projets

Evénementiel

Recrutement

Planification

Montage vidéo

Adobe Premiere