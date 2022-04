Sylvain PERROCHEAU

Mon parcours professionnel est rempli d’expériences variées et très enrichissantes.



J’ai débuté ma carrière en tant qu’auditeur junior au sein d’un cabinet d’audit parisien réputé, et à taille humaine. La diversité et la technicité des missions m’ont permis rapidement de développer des compétences et de valider du premier coup mon Diplôme d’Expertise Comptable. La confiance permanente du dirigeant et la qualité de mon travail, ont contribué à l’élargissement de mes responsabilités pour devenir dès 2011, responsable de son pôle Audit et CAC.

Un choix de vie personnel oriente la poursuite de ma carrière vers le Sud de la France, tout en conservant un lien étroit avec mon ancien employeur. Ainsi, je décide de créer ma propre structure dès fin 2014. J’interviens sur des missions de sous-traitance en audit et en CAC auprès de mes anciens clients, pour le compte de mon ancien employeur, tout en cherchant à développer ma propre clientèle. J’en profite également pour me rapprocher de mon ancienne Ecole Supérieure de Commerce qui me propose de donner des cours d’analyse financière et de comptabilité, ce que je fais en parallèle depuis maintenant deux ans.



A ce jour, et fort de ces expériences variées, je pense être à un tournant de ma carrière. Notre métier ne cesse d’évoluer. Il est de plus en plus difficile d’exercer « seul » et je suis également convaincu qu’une entreprise reste avant tout un projet collectif. J’ambitionne donc à la fois de développer de nouvelles compétences autour d’un nouveau projet et d’un nouvel environnement et de contribuer au développement d’une structure grâce à mon expérience technique et à mes qualités humaines et de communication.



Mes compétences :

Contrôle interne

Cartographie des risques

ASSOCIATION ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIFS

Analyse financière

Cinéma

Audit

Expertise comptable

Conseil