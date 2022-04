Sylvain PÉTREMENT

Le goût et les saveurs : j'y ai d'ores et déjà consacré cinq ans de ma vie professionnelle. D’abord en tant que cuisinier, métier que j'ai exercé dans diverses structures allant de la restauration gastronomique à la restauration collective en passant par l’activité traiteur et le “consulting culinaire” ; où j’ai appris de nombreuses associations, découvert de nombreux concepts, de nouveaux parfums et de nouvelles variantes aux plats. Cette expérience m’a permis de me sensibiliser aux exigences du consommateur en ce qui concerne les produits alimentaires.



Aujourd'hui, après une reconversion professionnelle, j'ai intégré le monde du vin par l'intermédiaire d'un Diplôme National d’Oenologue, que j'ai suivi à l'ENSAT. Jeune œnologue dynamique et rigoureux, j’ai d’ores et déjà deux saisons complètes de vinification (missions allant de la réception et le tri du raisin jusqu'à l’embouteillage en passant par le traitement des jus altérés) ; une en Californie dans un domaine en biodynamie ; l’autre en France dans une cave coopérative. Ces deux expériences très complémentaires m’ont permis de travailler à la fois avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs et de faire appel à une certaine créativité dans l’organisation de mon travail pour mener à bien les missions.



Par ailleurs, ma formation supérieure en hôtellerie restauration et mes trois années d’exercice m’ont apporté esprit d’équipe, capacité d’adaptation et aisance relationnelle. Ce passage dans un secteur parallèle à mon métier actuel m’a aussi permis de développer de solides compétences en management opérationnel des équipes et une rigueur certaine.



Aussi, je cherche à mettre mes compétences au service d’une structure afin d'y exercer le métier d’œnologue à plein temps.



Mes compétences :

Cuisine

Gestion

Oenologie

Dégustation

Analyse oenologique

Relations clients

Vinification

iOS

Microsoft Windows

Microsoft Office