Sylvain PETRIGNET

Fort d'une expérience confirmée d'administrateur/technicien de réseaux informatiques, puis directeur technique durant de nombreuses années au sein de GenApi (groupe Septeo), je mets désormais mon savoir-faire au service des entreprises.

Ainsi, j'ai fondé SUD PC Informatique (www.sudpc.fr), structure qui apporte le conseil, l'installation, l'assistance, la maintenance, la formation aux entreprises régionales pour leurs systèmes informatiques.

De plus, ayant travaillé longtemps au contact d'entreprises du droit (notaires, avocats...), j'apporte ainsi des réponses encore plus pertinentes à leurs besoins sur les nouvelles technologies par rapport à l'organisation du quotidien.

Clients finaux, partenariats, sous-traitance, freelance en missions, voir CDI, je sais travailler dans de nombreux modes et je suis ouvert à toute étude de future collaboration !



Mes compétences :

SQL

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Management