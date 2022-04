Je m'appelle Sylvain Pineau, je suis technicien chimiste.



Après avoir validé un IUT de chimie à Castres, j'ai rejoint le groupe des Sciences Moléculaires de l'ICMCB-CNRS pendant une année, dans le cadre d'une licence professionnelle. Cette année de travail m'a permis de découvrir le monde de la recherche fondamentale et de participer à l'avancement d'un projet innovant.



Suite à ma licence, je suis parti travailler à Bâle au sein de Polyphor Ldt. Je m'y suis initié à la chimie en parallèle (24 à 50 réactions simultanée) et à la purification et caractérisation de molécules organiques. Mon passage en suisse a duré deux années et demi.



Je suis actuellement à la recherche d'un travail.

Je souhaite continuer ma carrière dans la synthèse organique, si possible dans la sphère anglophone.



Mes compétences :

Chimiste

Chromatographie

RMN

Synthèse

Synthèse organique