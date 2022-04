Sylvain PIQUET-BACQUET

Bonjour à tous,



Je suis actuellement employé en tant que Responsable Informatique et Qualité au sein de la SAS Rollgom de Tilloy les Mofflaines.



Je suis en recherche active d'emploi qui me permettraient d'évoluer dans ma carrière professionnelle.



Mes missions consistent à :



- Conseiller la direction sur la stratégie en matière de système d’information

- Assister la direction et les différents services dans la définition de leurs besoins et dans la conduite des projets

- Conduire la mise en œuvre des applications informatiques résultant des projets

- Maintenir en condition opérationnelle l’ensemble du système d’information : infrastructures, applications, postes informatiques

- Adapter en permanence son offre de services aux besoins exprimés par les différentes catégories d’usagers

- Suivre les matériels informatiques des composantes, de la pré-commande jusqu'à la sortie d'inventaire

- Mettre tous les moyens en œuvre pour garantir la Sécurité du système d’information (SSI)

- S'assurer de la bonne qualité de nos produits

- Planifier les analyses

- Présenter les données collectées

- Résoudre les problèmes qualité

- Valider les produits finis

- Rédiger les fiches d'anomalie et de non-conformité



Mes compétences :

Qualité

Excel

Windows

Word

Powerpoint

Linux

Navision

Tutorat d'alternance