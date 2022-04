Sylvain PONCET

Padawan Productions est une boite de productions audiovisuelles créée le 1er septembre 2009, Elle est née de la volonté d'un journaliste depuis quatre années à Marseille. Car, après des études de philosophie et Sciences-Po Lyon, ce grenoblois d'origine a posé ses valises dans la citée phocéenne pour participer au lancement de La Chaine Marseille. Ses reportages lui ont permis de partir au Sénégal, en Russie et aux quatre coins de l'Europe. Mais parfois, l'intéressant est au coin de la rue, surtout à Marseille dont l'histoire et la sociologie de ses habitants sont en tout point exceptionnelles. Disons-le franchement, le grenoblois est tombé amoureux de Marseille, ville pour laquelle il a une réelle affection. Padawan Productions est une structure légère, sans prétention, si ce n'est celle de montrer avec un certain regard le monde qui l'entoure.



Mes compétences :

JRI

Audiovisuel

Journaliste

Réalisation

Cadreur

Montage vidéo

Réalisation audiovisuelle

Post production

Live Stream

Réalisation de films

Rédaction web