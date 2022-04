Apres une licence pro en matériaux composites à Brest, j'ai travaillé 6 ans en production dont les 5 dernières années chez Heol composites.

J ai décidé de me lancer dans la formation et l'enseignement et suis donc formateur au Greta de lorient depuis Septembre 2012



Mes compétences :

Aéronautique

composite

Composites

Formation

matériaux