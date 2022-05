Louis PONCIN

Tout ce qui est ci-dessous est fini et j'ai la flemme de mettre ça à jour. Je le laisse pour avoir un souvenir de mon activité passée.



J'ai changé d'orientation. Pas la peine de me proposer des postes à Paris je ne répondrai pas (je suis assez grand pour aller en chercher si je deviens assez fou pour y aller).



------

DEBUT DE L'ANCIENNE VIE



Je suis actuellement ingénieur expert sécurité chez Orange Business Services (ex-Equant) dans l'équipe Ingénierie des services de sécurité managés.



Je travaille sur l'ingénierie et le support niveau 3 des offres basés sur les technologies Check Point et Juniper.



Je prends en charge à la fois l'ingénierie des offres catalogue (génériques) et d'offres sur mesure pour les plus gros clients (ex: architecture basée sur des parefeux virtuels sur Juniper ; nouveaux boitiers appliances UTM-1 ou Power-1 de Check Point sur SPLAT, etc.)



De part mon expérience je possède une connaissance approfondie des solutions de réseaux et de sécurité dans leur ensemble : switch et routeurs Cisco, Protocoles TCP/IP, boitiers de QoS, proxies, filtrage de contenu, authentification forte, IPS, anti-virus, gateway VPN IPSec, Parefeux, etc.



Je recherche actuellement un poste dans mon domaine (réseaux/système et sécurité informatique):

- en France, j'ai une nette préférence pour la région rennaise mais si le télétravail est possible l'horizon géographique pourra être élargi !

- à l'étranger, je recherche plus particulièrement des opportunités en Australie (Adélaïde, Melbourne ou Sydney par exemple), au Canada ou aux USA.



FIN DE L'ANCIENNE VIE

-----



Mes compétences :

Authentification forte

CCSE

Check Point

IPS

Ipsec

IPv6

Juniper

LAN

Linux

NetScreen

Nokia

NSM

Perl

PKI

Proxy

Réseaux LAN

Sécurité

Shell

Solaris

Squid

TCP IP

UNIX

Unix Solaris

VPN

VPN IPSEC

WAN