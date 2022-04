Sylvain POULLY

Visitant d'autres horizons depuis ces dernières années afin de compléter mon expérience professionnelle et personnelle, je me suis stabilisé avec l'envie d'évoluer dans une entreprise d'envergure et de renom. Après plus de 12 années passées dans le secteur du diagnostique immobilier, mon parcours atypique m'a permis de développer mon adaptabilité aux diverses missions qui m'ont été confiées. Je ne recule devant rien, je suis volontaire et autonome, j'aime la rigueur. Mon parcours dans des systèmes qualité variés m'a permis d'acquérir l'efficacité en production et une traçabilité d'exception de mon travail.



Mes compétences :

DPE

Prélèvement Agroalimentaire

DTA

Prélèvements Eau Legionnelles

Loi carrez

Electricité - gaz

Accessibilité PLOMB

Amiante Avant Démolition

Contrôle désamiantage

Prélévement et contrôle d'air

Amiante Avant Travaux

Strategie echantillonage