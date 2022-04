Sylvain PRZYBYLA

Après 10 ans de commerce et de management d'équipe je mets cette expérience au service d'une enseigne dynamique et innovante dans les Instruments de musique et les loisirs numériques.

Rendement au mètre carré, relation avec les fournisseurs, coordination opérationnelle...de nouvelles aventures en équipe au service des magasins et des clients!

D'une nature souriante et chaleureuse, j'aime travailler en équipe et trouver les potentiels en chacun de mes collaborateurs et de mes collègues!



Mes compétences :

Management

Gestion d'un centre de profit