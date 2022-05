Solenne FOURCY

Mon objectif: intégrer un poste où se conjuguent des compétences marketing, web et relationnelles et qui me permettra de me réaliser dans une fonction polyvalente et stimulante dans une entreprise innovante, performante et dynamique.



Mes atouts: dynamique, sociable, active, autonome et disponible.



J'aime relever de nouveaux challenges alors contactez moi!





Mes compétences :

Gestion de projet

Bon sens de la communication

Autonomie

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Dynamique