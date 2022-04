Sylvain QUAEGEBEUR

Actuellement attaché technico commercial en charge du secteur 44/49, Vignoble Nantais, une partie des Mauges, Cholet, Chateaubriand, Ancenis.

Je travaille en équipe avec les commerciaux sédentaires en interne pour développer et fidéliser le porte feuille de clients professionnels PME/PMI (environ 170 clients) pour un CA de 2200 K€

- identification du besoin,

- analyse de la demande,

- conseils techniques,

- réalisation et suivi de devis,

- réalisation des bons de commande,

- présentation des nouveaux produits et des promotions,

- gestion des litiges et des réclamations

- prospection,

- fidélisation



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Communication