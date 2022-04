Sylvain QUATRAVAUX

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, je travaille depuis 2009 à l'étranger.

Passionné par les nouveaux défis du secteur éducatif et universitaire, j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'une expérience protéiforme (tour à tour professeur de FLE, administrateur de programmes universitaires, attaché culturel adjoint) dans des pays extrêmement divers (Brésil, Portugal, Etats-Unis, Maroc).



Ma curiosité naturelle, mon goût du voyage et ma maîtrise de trois langues (français, anglais, portugais) me permettent de m'adapter à des situations déstabilisantes.



J'occupe aujourd'hui les fonctions de responsable au sein de l'espace Campus France Maroc, le service de l'ambassade de France au Maroc chargé d'encadrer la mobilité étudiante vers la France.

A ce poste managérial, je suis amené à encadrer une équipe, à en gérer aussi bien le recrutement que la formation, et à mettre en place des outils de contrôle et d'analyse pour garantir le traitement des 16.000 dossiers de candidature d'étudiants marocains que nous recevons annuellement.

Observatoires de la mobilité et outils centraux de la politique de coopération universitaire française, les Espaces Campus France jouent un rôle de premier plan dans la diplomatie d'influence.

En tant qu'ancien directeur adjoint de l'espace Campus France USA, et responsable de celui du Maroc, je connais les enjeux de la mobilité étudiante et de la coopération universitaire, et j'ai pour objectif de continuer à travailler dans ce secteur en plein essor, dans d'autres régions du monde.



Spécialités : Management, encadrement d'équipe, rédaction de notes et de rapports, connaissance des enjeux du secteur universitaire et éducatif, gestion administrative de programmes universitaires, mise en place et suivi d'outils de politique éducative et/ou culturelle, coopération internationale et diplomatie d'influence.



Mes compétences :

Adaptabilité

FLE