Sylvain RANQUET

Aujourd'hui passionné par l'univers de l'optimisation de la productivité et de la qualité par la maîtrise de la supply chain, je m'épanouis pleinement au sein d'une société très dynamique et en pleine évolution.



Je reste par ailleurs très curieux de l'actualité mondiale, politique économique ainsi que des nouvelles technologies.



Je profite au quotidien des opportunités que représentent les modes de communication modernes pour agrandir et diversifier son cercle de connaissances professionnelles. Chaque nouveau contact est une opportunité de s'enrichir. N'hésitez donc pas à me contacter.



Voilà en quelque mots ce qui a motivé mon inscription sur ce site d'échange professionel que je trouve particulièrement convivial et bien construit.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Approvisionnement

kaizen

Lean

lean manufacturing

Logistique

manufacturing

Manufacturing supply

Plan de progres

Poka Yoke

Production

PROGRES

Supply chain