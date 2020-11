Une année de formation axée sur un apprentissage solide des bases traditionnelles du dessin, de la peinture, du modelage, de la perspective, de la BD, de l'illustration, de la construction d'une histoire, ..., ainsi que sur la maîtrise des outils contemporains de création, dans le cadre d'une approche créative et individualisée.

C'est aussi une année d'initiation et d'expérimentation de pratiques artistiques, une année de réflexion et d'orientation.