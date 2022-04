Sylvain RAOULT

VAPWAY



Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles de cigarettes électroniques du marché et des E-liquides de fabrication 100% française .



Notre but n'est pas de vous noyer sous des dizaines de références mais de vous apporter des solutions simples vous permettant de réussir pleinement votre expérience de la E-cigarette.



Des avantages incomparables :



1 - Suppression des 4000 substances dangereuses présentes dans une cigarette de tabac : Vous, mais aussi vos proches, êtes alors préservés des effets nocifs de la cigarette traditionnelle.



2 - Economies réalisées : Le coût occasionné par l’utilisation de la cigarette électronique est nettement moins élevé que celui nécessaire à l’achat de tabac.



3 - Conservation de ses habitudes de fumeur : La gestuelle, la vapeur visible rejetée et la sensation de "hit" dans la gorge .

Et bien d'autres





Un fonctionnement simple :



- La cartouche (ou le réservoir) contenant le E-Liquide.

- L'atomiseur (une résistance chauffant le liquide).

- La batterie, généralement rechargeable, qui peut disposer d'un interrupteur manuel.



Plus d'informations surArray



----------------------------------------------------------



DOMOLANE conçoit et déploie des réseaux informatiques à haut débit en utilisant le réseau électrique existant de votre établissement.





Leader sur le marché des Courants Porteurs en Ligne (CPL), DOMOLANE vous propose de découvrir les nombreux avantages de cette technologie :



- Réduction importante des couts de déploiement de votre réseau informatique.



- Fonctionne sur tout type de réseau électrique, mono ou triphasé, récent ou ancien.



- Rapidité de réalisation. Votre réseau opérationnel en une à deux journées, sans perturber l'activité de l'établissement.



- Mobilité et fiabilité. Un accès à Internet depuis chaque prise de courant et sur tout type de réseau électrique.





DOMOLANE

http://www.domolane.fr



Mes compétences :

Télécoms

domotique

Voix sur IP

Informatique

Gestion de projet

réseaux

IP

cpl

Management

Télécommunications