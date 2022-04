Né en 1980, Sylvain RAPHANEL débute dès l'âge de trois ans le dessin pour communiquer.

A dix ans, sa rencontre avec Amélie CHAVRIER, professeur et artiste peintre, l'emmène vers le monde de la peinture. Il décide très vite de développer, sa gestuelle picturale avec des objectifs plus professionnels, mais n'hésite pas dans le même temps à se confronter à d'autres langages artistiques auprès notamment des Arts Appliquées du Lycée Jean-Paul SARTRE, puis à travers l'école privée Emile Cohl, de Lyon. La richesse de son parcours lui donne cette envie très forte de réaliser des projets artistiques, mêlant la fresque murale à son apprentissage de la peinture et de l'image, et c'est ce qu'il fait en créant en 2001, avec Michel HERZOG, une alliance.

Fasciné par les plus grands peintres, l'envie d'exprimer sa propre vision de la peinture sur toile ou murale commence à évoluer dans son esprit. En 2001, ils réalisent en compagnie de Michel HERZOG une fresque murale de plus de 600 m² dans un gymnase Londonien, un véritable succès qui réussit à transposer la peinture de la toile au mur. Pour développer leur univers artistique lié à leur histoire et leur sensibilité, ils décident de fonder, en 2005, Art Frog Fresco. Art Frog Fresco s'impose par un style unique, nourri d'un esprit d'ouverture à d'autres expressions picturales et artistiques.

Sylvain RAPHANEL crée la même année FROGGY ART, en ouvrant son deuxième Atelier à LYON 6 dans les locaux d'Europe Lyon Aïkido, après avoir ouvert 2 ans avant son premier Atelier à MORANCE. Depuis 2010, un nouvel atelier a ouvert à LYON 3.



Mes compétences :

Sculpture

Peinture

Infographie

Dessin

Cinéma

Formation

Dessin animé