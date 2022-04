Sylvain RAY

Je suis un jeune homme motivé, appliqué, assidu et sérieux, prêt à m’investir et à assurer mes responsabilités. Je distingue ma vie professionnelle de ma vie privée. Ponctuel et toujours souriant !



Mes compétences :

Maîtrise d'installation climatique

Maîtrise de l’installation plomberie

Installation de panneaux solaires photovoltaïques

Installation de chauffe-eau solaire

Habilitation électrique BS

CACES 1 chariots automoteurs de manutention

Installation de gaines calorifugées pour l’AC