Sylvain REITZ

Droit, rigoureux, franc et un peu perfectionniste. Certains diront que ce sont des inconvénients moi je préfère dire que c'est un avantage qui joue parfois en ma défaveur.

J'aime avoir mon libre arbitre et dire les choses comme elles sont.

Ne pas courber l'échine trop vite permet de donner ses opinions et de reconnaître ses tors lorsque ceux ci ne vont pas dans le sens du client ou de la gestion d'entreprise.

Je m'adapte à toutes les situations afin de rendre un travail de qualité.



Mes compétences :

Immobilier

Comptabilite