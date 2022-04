Sylvain REYT

Je suis un professionnel dynamique exerçant dans le domaine de la direction de projets dans des domaines aussi variés que l’aéronautique militaire (Thales A.S./C.S./Avionics), la banque privée et d’investissement (Deutsche Bank), l’audit de réseaux télécoms 4G (Astellia) et les assurances (MMA).

La grande majorité de mes activités ont pour point commun la "navigation" en milieux contraints, que ce soit pour la gestion et direction de projets en mode forfaitaire (équipe > 20 personnes), ou pour la mise en place de centre de services (monitoring préliminaire & analyse, faisabilité, phase de montage, run, amélioration continue ...)

Durant les 17 années passées dans l’ingénierie logicielle, 10 en tant que chef de projet ou directeur de projets, j’ai su démontrer ma capacité à assurer de manière continue la qualité de mon travail au travers des différents rôles qui m’ont été assignés comme le développement, l’architecture de système et la gestion de projet. Après trois ans passés en France, dans le domaine de la programmation temps réel, j’ai décidé de débuter une expérience à l’étranger où de nouvelles responsabilités dans l’industrie bancaire m’ont été attribuées.

De retour en France depuis Août 2011 j’ai l’opportunité de piloter des projets de grande envergure en environnements contraints, tant sur le nombre de collaborateurs impliqués, sur la durée totale des travaux engagés que sur les enjeux clients à assurer.

Depuis Octobre 2016, je prends en charge la mise en place de la sécurité des développements au sein de la direction des opérations (outillages, formations, process, amélioration continue, offre, suivi de la production ...).

Auteur d'une formation sur la gestion de projets à haut niveaux d'engagements, je coache plusieurs chefs de projet sur différents sites pour les amener à optimiser le niveau de performance de leurs projets.



Mes compétences :

J2EE Spring

J2EE

Spring webflow

Software Engineering

EJB

Databases

Web 2.0

Web Development/ Web Programming

Project tracking

Project coordinator

Investment banking

Project Planning

Project status reporting

Ressource managment

Retail banking

Risk management

Spring security

Issue management

Microsoft project

Project estimation

Workshop

Project delivery

Requirement management

Team management