Sylvain REY

Après plusieurs postes à responsabilité de direction commerciale ou de direction générale d'un important groupe de distribution spécialisée de plus de 100 points de vente, j'ai créé début 2008 le réseau de franchises AVEO (www.aveo.fr)



AVEO, solutions pour professionnels de l'immobilier, permet la mise en place de services à forte valeur ajoutée pour les clients.



Nous sommes présents sur 3 pôles de services :



- La revente et relocation immobilière

- L’acquisition immobilière

- Les bureaux et commerces.



Pour la revente immobilière, nos services, intégrés dans une réelle stratégie de mandats exclusifs, permettent :



- Une augmentation significative du CA

- Une forte démarcation concurrentielle

- Une augmentation du taux de Mandats Exclusifs

- Une justification des honoraires

- Un meilleur confort de travail.



Nous disposons également d'une garantie de revente en moins de 3 mois, sans aucune avance de trésorerie pour le client, une véritable garantie de résultat, et aucun risque financier tant que la vente n'est pas réalisée.



Pour l'acquisition immobilière et les bureaux et commerces, nous disposons de solutions de travaux de l'habitat et rénovation complètes : conseils en aménagement, unique interlocuteur d'un chantier, SAV chantier, solutions de financement, etc...



Nous développons également notre activité en marque blanche, offrant ainsi aux professionnels la possibilité de communiquer sur nos services sous leur propre enseigne.



Notre réseau est composé de plusieurs dizaines d'agences et a réalisé un CA de 6 millions d'euros en 2015.



Nous sommes partenaires de plusieurs groupes immobiliers et souhaitons renforcer ces partenariats.



Nous recherchons très activement des candidats à la franchise sur ce concept innovant, sur plus de 90 villes en France.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de renseignement, si vous souhaitez apporter un service innovant à votre clientèle, si vous souhaitez développer un partenariat, ou tout simplement, vous lancer à nos côtés.





Cordialement.



Sylvain REY



Mes compétences :

Franchiseurs

Franchise franchiseur

Direction générale

Franchise

Immobilier

Réseau

Distribution spécialisée

Franchising

Directeur général