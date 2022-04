Bon relationnel, autonome, forte capacité d'adaptation, vous aurez à disposition mon savoir être et mon savoir faire pour mener a bien les missions confiées.



Mes compétences :

Sérieux et esprit entrepreneur

Conception centrée utilisateur

Analyse fonctionnelle

Développement personnel

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Esprit d'équipe

Autonomie et sens de l'adaptation

C#

Conception

Java

Analyse

Microsoft .NET

Android

C

Java EE

HTML - CSS - JQuery - Bootstrap

Visual Basic for Applications