Sylvain RIBAUD

De multiples compétences pour comprendre les intérêts de mes clients.

Et pour ce que je ne connais pas encore ce n'est qu'une question de temps !



Techniques déjà mise en œuvre :

Systèmes : jusqu'à Windows 2008 Server R2 (et j'ai aussi utilisé Sun Solaris, Mac OS, Linux, HP9000) et la virtualisation (Hyper-V et VMWare)

Graphisme : Adobe et 3DS Max

Réseaux : Active Directory, routeur VPN, Firewalling, IIS, Apache,

Langage : Visual Basic, WinTask, SQL, HTML, DOS, Visual C++, Power shell,

Bureautique : Microsoft Office et Open Office



Et au delà de la technique :

Formation aux techniques de communication dans le domaine de l'affichage dynamique

Formation à l'installation et l'administration d'architectures informatiques

Formation à l'utilisation aux logiciels de la suite MS Office

Support niveau 1 et 2



Mes compétences :

Test

Pédagogie

Communication

Informatique

Graphisme

Réseau

Microsoft Windows

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Formation

Information Technology