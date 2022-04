Chimiste analytique/organicien R&D de formation, avec une spécialisation en chromatographie, mes expériences professionnelles m'ont permis de m'orienter petit à petit vers la qualité.



Afin de compléter mes domaines de compétences, j'ai obtenu le mastère spécialisé Management par projets en alternance au CESI.



Actuellement prestataire chargé de support analytique dans l'industrie pharmaceutique, j'étudie toute opportunité à forte transversalité avec une composante technique (théorique ou pratique) et nécessitant un bon relationnel. Je souhaite idéalement développer mes compétences managériales dans le secteur pharmaceutique (ou tout autre secteur à forte composante normative).



Je suis également intéressé pour étendre mon réseau professionnel afin de pouvoir échanger sur différents sujets, qu'ils soient dans mon domaine d'activité ou tout autre.



Vous trouverez de plus amples informations me concernant en parcourant mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/sylvain-riboulet



Et mon CV papier au format PDF est à télécharger ici : https://www.dropbox.com/s/ddsemyilxmg4pgi/CV_Sylvain_RIBOULET_Charg%C3%A9%20support%20analytique.pdf?dl=0



Mes compétences :

HPLC

Chromatographie

Chef de projets

CPG

Chimie

Analyse

Support analytique

Transfert analytique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Industrie pharmaceutique

Affaires réglementaires