Sylvain ROBILLARD

Depuis 11 ans au sein du 2nd groupe mondial de services en Ressources Humaines et après avoir occupé les fonctions de consultant, responsable d'agence, directeur d'agence, responsable grands comptes, responsable de district, je suis directeur de la zone Paris/Hauts de seine qui comprend 15 agences et 60 collaborateurs.

Chaque agence est spécialisée et nous accompagnons nos partenaires et collaborateurs intérimaires sur les domaines d'activité tels que le tertiaire (assistanat, comptabilité, relation client...), la logistique, le commerce, la restauration, la conduite sur route, l'aéronautique, la chaudronnerie/soudure, le BTP.....



Mes compétences :

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Négociation commerciale

Management commercial

Management