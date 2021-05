Christophe NATTIER

Pour sa 11e édition, le baromètre RH des collectivités locales 2020 propose, en lien avec avec la loi sur la transformation de la fonction publique, les projections et intentions des décideurs publics locaux sur lemploi territorial.



En effet, des dizaines de milliers dagents publics locaux ont changé ou vont changer demployeur du fait de la mutualisation de services au sein du « bloc communal », de la métropolisation et de la réforme territoriale. Cette révision inédite du périmètre et des compétences de nombreuses collectivités va nécessairement interroger, en cascade, les modes de management et le cœur de lorganisation et des administrations locales. Cest une évidence, les enjeux RH seront au centre des nouveaux mandats !



https://www.randstad.fr/entreprises/barometre-collectivites-locales-randstad/



