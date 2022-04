Sylvain ROBINET

Originaire de l'Allier, j'ai grandi au coeur des évolutions de l'entreprise agricole.

Homme de terrain et entrepreneur, j'aime innover, relever des challenges, créer de la valeur ajoutée et tirer vers le haut ce qui fait l'ensemble de l'entreprise.

Au sein de groupes d'agro-fournitures (Purina,La Quino, Bayer, Cargill...) j'ai trouvé des savoir-faire, du professionnalisme ainsi que l'opportunité de me confronter à des situations nouvelles et multiples (exploitation, gestion commerciale et financière, stratégie d'entreprise, gestion de flux logistiques, réorganisation de services, RH,..).

Mes missions de Direction Générale en contexte de gouvernance privée ou coopérative ont sollicité chez moi moultes compétences (multi sites et pluri-activités) et renforcé mon leadership dans des situations de fortes pressions, de restructurations et d'alliances.

J'en retire de solides acquis et une légitimité en management d'hommes et conduite de projets.

Décembre 2012 m'ouvre un nouveau challenge au sein du Groupe coopératif NATURA'PRO.

Quoi de plus fascinant que d'être à l'écoute des besoins d'une nouvelle structure, de construire un avenir pour les adhérents/clients et de plus enrichissant que d'accompagner et de conduire des équipes vers leurs réussites !

Au terme de 4 années, une nouvelle équipe d'encadrement investie oeuvre au quotidien pour faire aboutir cette fusion dans un cadre collaboratif, en travaillant chaque jour la cohésion d'équipe qui leur apporte réussite, fierté d'appartenance et plaisir personnel. Les valeurs d'entreprise Proximité-Professionnalisme-Performance restent leur ligne d'attaque pour que 2017 soit une belle année jalonnée de challenges relevés.

A bientôt pour partager nos réussites !



Mes compétences :

Gestionnaire

Réorganisation

Manager

Conseil

Développeur