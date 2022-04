Sylvain ROLAND

Lors de missions longues dans le secteur des énergies renouvelables et des infrastructures de transports ferroviaires, j’ai eu la responsabilité de projets de concertation auprès de publics variés et de structuration de réseaux d’acteurs. Aujourd’hui, je souhaite apporter mes compétences à des organismes œuvrant pour le développement durable des territoires.



Concertation & communication

• Analyser le contexte multi-scalaire d’un projet ou d’une situation

• Identifier et mobiliser différents types de parties prenantes

• Mettre en œuvre une stratégie de concertation et communication

• Collecter et synthétiser des données, rédiger des rapports d’études

• Effectuer une veille législative et réglementaire



Gestion de projet, stratégique & opérationnelle

• Coordonner une équipe projet de petite taille

• Gérer des prestataires dans le cadre de marchés publics

• Assurer un suivi budgétaire et un reporting des actions

• Structurer et animer un réseau d’acteurs ou de partenaires



Mes compétences :

Veille économique

Géopolitique

Cartographie SIG

Microsoft Access

Adobe Illustrator

Microsoft Office