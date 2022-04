Sylvain ROMAN

Manager dans l'âme : humain, rigoureux, entrepreneur, sens des responsabilités

Parcours équilibré intégrant Direction Opérationnelle, Direction Technique, Direction de Business Unit, Consultant Manager en Freelance.



J'allie aujourd'hui des compétences de réflexion stratégique, de management opérationnel et de direction de projets complexes que je propose à toute entreprise souhaitant réussir ses projets de transformation ou d'industrialisation de SI, soit comme Transition Manager, Directeur des services de Production, Directeur de projets ou programmes complexes.



Spécialiste des environnements IT en très haute disponibilité.



Compétences : direction opérationnelle d'équipes pluri-disciplinaires, conseil en organisation et optimisation des Centres de Services IT, conduite du changement, direction de programmes et de projets complexes.





Dernières missions réalisées :



Dans le cadre d'une fusion/rachat pour un grand groupe, dans un contexte international : Intégration et refonte du SI :

- nouvelle stratégie

- rationalisation et consolidation des centres de Services IT, de l'Infrastructure

globale, refonte de L'Architecture

- consolidation et mise en oeuvre de la résilience de l'IT (PRA, DRP..)

- organisation et industrialisation des centres de Production à l'international

(Following the Sun Services)

Pilotage de la convergence des ERP et applications Métiers

Direction de projets de refonte de l'architecture SI (résilience, PRA, ...)

Professionnalisation de Directions de Production (ITIL)

Consolidation et déménagement de Datacenters

Mise en oeuvre de la résilience (Architecture et Organisation)

Mise en oeuvre et industrialisation d'un Centre de Services Datacenter (Hébergement et Services managés), .



Je suis :

Entrepreneur, tourné vers l'action et la décision.

Pragmatique, force de changement, innovateur, efficace.

Goût du résultat.



Sens de la responsabilité, de la délégation, et de la confiance.



Mes compétences :

Architecture des SI

Data center

ITIL

Consolidation

PRA

Informatique

IT manager

Gestion de projet

offre Support

Virtualization

Mainframe

Data Centre

UNIX

Microsoft Windows

DSI

DRP

Management IT

direction de projets complexes

rationalisation services IT

Management de transition

directeur Production IT

directeur INFRA

Direction générale

Industrialisation

direction de projets transverses