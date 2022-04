Sylvain ROSEAU

Après une année de stage en 2010-2011 dans deux entreprises demandant des compétences en régulation industrielle, j'ai pu finaliser ma scolarité en 2011-2012 de retour à l'Ecole Centrale de Lyon. Mes choix de spécialisation en dernière année d'école d'ingénieur se sont portés vers la "Production Industrielle" et l'"Energie", j'ai également effectué en parallèle un master II de recherche en Génie des Systèmes Automatisés. Mon stage de fin d'étude s'est effectué chez Solvay, dans le département de Modélisation et Contrôle avancé. Je cherche comme première embauche un travail à l'étranger et orienté vers l'automatique.



