Mes compétences :

Delphi

MSSQL

Oracle

MVC

C++

PHP

Personal Home Page

Microsoft SQL Server

Linux Debian

MySQL

Microsoft Access

InterBase

DB2

AJAX

Visual Basic for Applications

VMware

UML/OMT

Sybase

Sorties

Oracle 9i

Oracle 10G

Microsoft SQL 2000

Microsoft Excel

Microsoft .NET Technology

JavaScript

Java

Hyperfile

HTML

C Programming Language