Sylvain ROSSET

* Gestion de comptes AdWords, stratégie, optimisation, scénarios remarketing (certification Adwords valide).

* Gestion de comptes Analytics, plan de taggage, suivi des données et des conversions (certification Analytics valide).

* Suivi des performances SEO, audits techniques et sémantiques, plans d'acquisitions de trafic naturel (certification CESEO acquise).

* Optimisation de landing pages.

* Traitement et analyse des données.



Mes compétences :

SEO

HTML

CSS

Photoshop

Wordpress

SMO

SEM

Certification CESEO 2014

Bing Webmaster Tools

Google Adwords Professional Certified

OnCrawl

Majestic SEO

Google Search Console

SEMRush

Google Analytics

Certification Google Analytics...