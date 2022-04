Je dirige le SMBVB, syndicat d'étude, structure porteuse du SAGE.



http://www.scoop.it/u/sylvain-rotillon : veille quotidienne sur les thèmes des risques, de l'eau et de l'assainissement, des thématiques santé-environnement, dela participation des citoyens.

Compte Twitter : http://twitter.com/SRotillon

** Ma veille et mes tweets n'engagent que moi **



Mes compétences :

Secteur public

Conduite de projet

Environnement et développement durable

Benchmarking services d'eau

Services publics locaux

Parties prenantes

Collectivités locales