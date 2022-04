Sylvain ROUSSEAU

Mon domaine de compétences m'amène aujourd'hui à travailler dans plusieurs domaines :



- La Formation en Situation de Travail et les actions de formation liées (AFEST) / Ingénierie pédagogique / Ingénierie de Formation / Formalisation des compétences et des gestes professionnels, sur des postes industriels, mais également du secteur tertiaire (sauvegarde des savoirs / compétences rares et/ou critiques / patrimoine vivant...)



Dans le cadre de l'expérimentation sur la F.E.S.T. menée par la DGEFP, l'ANACT et LE FPSPP, j'ai participé à cette dernière en tant qu'intervenant dans des PME sur la Vallée de la Bresle et le Pays de Caux auprès d'entreprises spécialisées, afin de concevoir des parcours internes de formation.



J'assure également la même mission en dehors de cette expérimentation pour d'autres entreprises et grands groupes [secteur du luxe, verre, textile...].



- Le domaine des Compétences Clés (lire des consignes, remplir un suivi de production, analyser des résultats chiffrés, résoudre des problèmes au plus près de son poste...) afin que les salariés (et demandeurs d'emploi) "comprennent" leur environnement professionnel pour participer à son amélioration continue, à son intégration, etc... J'ai également choisi de participer au développement des formations liées aux compétences numériques. Je suis habilité évaluateur national CléA par l'APAPP.









Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à me contacter car toutes les rencontres entraînent un enrichissement.



Mes compétences :

Animation de formations

Analyse de pratiques

Formation professionnelle continue

Réponse aux appels d'offres

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Illettrisme

Référent numérique