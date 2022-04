Sylvain ROUZÉ

Directeur des Nouvelles Activités chez Mapa Spontex depuis plus de 4 ans, section créée à mon arrivée en 2011, notre activité s'est très largement développée année après année. Ainsi notre CA a été multiplié par 4, notamment grâce à notre position de leader sur le marché des détecteurs de fumée avec la marque First Alert, le gain de diffusion sur notre gamme de gants de jardin Mapa et le référencement de la nouvelle gamme Spontex chez ADEO (Leroy Merlin, Weldom en France, Bricocenter en Italie, AKI en Espagne et au Portugal). Nous sommes aujourd'hui le partenaire principal du groupe sur les catégories éponges, gants, accessoires de ménage et brosserie.

Depuis 2012, j'ai lancé l'activité E-commerce avec le référencement chez AMAZON, la mise en place d'opérations chez Vente Privée et Showroomprivé, et la mise en place d'une plateforme market place permettant de distribuer nos marques chez Ebay, Price Minister, Cdiscount et Rue du Commerce notamment.

Je gère aujourd'hui une équipe de 5 personnes.



Mes compétences :

Bricolage

Evénementiel

Peinture

Sponsoring

Sport

Vente

Développement commercial

Négociation

Management