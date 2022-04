Francois VERGONJEANNE

FORMATEUR et COACH D'ÉQUIPES et D'ORGANISATIONS



Créateur du cabinet Mediaxion « Antivirus pour bugs humains»

Spécialiste international de la Théorie des Organisations de Berne (TOB), il est l’auteur du livre de référence « COACHER GROUPES ET ORGANISATIONS AVEC LA TOB » (InterEditions).



Analyste transactionnel certifié spécialisé en Organisation (PTSTA)



Il intervient à trois niveaux (individuel, relationnel, groupal) et sur trois axes (formation, consulting, coaching) dans les équipes et les organisations.



Mes compétences :

Coaching professionnel