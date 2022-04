François VERGONJEANNE

Une expérience éclectique au cœur du vivant:

Ma carrière professionnelle débute en Italie dans le monde agricole. Une première expérience irremplaçable tant sur le plan professionnel que personnel : être l’étranger qui parle mal la langue (au début !) tout en dirigeant une ferme expérimentale, voilà qui apprend sur les Hommes… et sur soi-même.



De retour en France, je prends différentes fonctions opérationnelles, fonctionnelles, commerciales ou industrielles, dans des entreprises françaises et étrangères.



Défricher la complexité du vivant:

Mais certains éléments de ma vie personnelle m’amènent à un questionnement d’ordre professionnel. Je découvre alors ce qui fait ma spécificité et mes talents enfouis : la faculté – et le goût - de vulgariser et de diffuser les informations complexes.



Accompagner et conseiller autour de l’humain :

Formé aux sciences du vivant, confronté à l’altérité à l’étranger comme en France, l’obligation de convaincre et d’argumenter, m’amène tout naturellement à la formation et au conseil pour les aspects relationnels du management et du commerce.

Mon métier c’est l’Humain, ce phénomène si mystérieux.

Accompagner et aider ceux qui veulent améliorer la qualité de leurs relations, une vraie valeur à partager !