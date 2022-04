Sylvain ROYER

Jeune homme dynamique, sérieux et volontaire à la recherche d'un emploi administratif, ou technique. Fort de mon expérience dans le monde de l'éducation, j'ai su développer des qualités tels que l'écoute, la pédagogie diversifiée, la patience mais aussi des compétence en langues, en informatique et en communication. Toujours ponctuel et soucieux du travail bien fait, je mets tout en oeuvre pour satisfaire au mieux les missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Informatique

Cours collectifs

WebDesign

Webmaster

Pédagogue et formateur