Sylvain SABLIN

Bonjour,



Je suis actuellement en poste au Service Après Vente VOLVO CE, ou j'effectue les tâches suivantes :

Relation client dans le cadre du SAV

Relation usine dans le cadre du suivit qualité et évolutions produits

Traitements des garanties machine



Avant d'occuper ce poste, j'étais technicien Expert au sein de l'entreprise IVECO TRAPPES.



Je suis titulaire d'un BTS Maintenance véhicules automobiles option véhicules industriels, ainsi que des permis A, B, BE, C, CE.



En parallèle, je suis actuellement sapeurs pompiers volontaire au centre de secours de Maurpeas dans les Yvelines, au grade de Sergent.



Mes compétences :

GESTION DE PARC AUTOMOBILE ET INDUSTRIELS

PERMIS C et EC