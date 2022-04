Sylvain SACCUCCI

Bonjours à tous, ma carrière a commencé par un CAP de mécanicien auto puis j'ai rejoint ce métier passionnant du levage ou j'ai eu la chance de suivre une formation continue dans des sociétés de forage.

J'ai occupé le poste de foreur, une fois le tour fait je me suis lancer dans le levage ou j'ai occupé le poste de grutier pendant plus de 15 ans.

La le tour était fait donc j ai poursuivie comme

responsable matériel pour la société Schencker sur un chantier pétrolier en Mauritanie ou nous avons créé la division pétrole oïl un grand plaisir pour moi

tout était à faire achat machine mise en place d'atelier le recrutement et la formation des conducteurs locaux un grand challenge pour moi!! réussi ma mission fini j'ai commencé comme technico-commercial pour l'entreprise Lorlev.

Nous avons créé le département grue a chenille..

en 2011 de retour en Mauritanie pour un chantier Minier ou j'ai occuper le poste de Lifting Manager pour

la société Schenker Mauritanie sur le projet de l’extension de la mine de tasiast pour le compte de la société Kinross

en 2012 je suis engagé par Lorlev Altead pour le développement et le suivie du matériel en location et pour répondre à tout les besoins matériel pour divers projets minier et pétrolier en Mauritanie ou a été crée une succursale pour la Mauritanie.



Je suis libre à ce jour et fort de mon expérience en Mauritanie je suis disponible pour vous aidé dans tout vos futurs projet sur l'Afrique.