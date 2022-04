Sylvain SAID

Chef de servie Développement durable et Construction

15 ans d'expérience en maîtrise d'ouvrage publique ou privée, chez des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers.

De formation ingénieur ESTP, complétée d'un Master de l'IAE, je suis trilingue (français, anglais, arabe).

Je sais manager des équipes et des prestataires pluridisciplinaires pour mener à bien des projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments résidentiels (logements sociaux, logements privés, résidences séniors, EHPAD...) et d'équipements publics ou privés (crèches, bureaux, commerces).





Mes compétences :

Construction

Promotion immobilière

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de patrimoine

Encadrement d'équipe

Logement social

Management de projets