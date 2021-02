Bertrand TIHY

Directeur patrimoine et construction



Compétences :

-Maîtrise douvrage (construction, VEFA, réhabilitation, entretien, maintenance)

-Management déquipes

-Etablissement et gestion de Budgets

-Politique patrimoniale et technique

-Organisation (établissement de procédures, tableaux de bord)

-Projets transversaux

-Logement social

-ANRU

-Formation dadultes

-Marchés publics

-Négociation





Expérience professionnelle :

18 Mai-17 Sept. 2020:

FONDATION de ROTHSCHILD : Mission Immobilière au siège

Fondation à but non lucratif reconnue dutilité publique.

Responsable Travaux, patrimoine et entretien de 15 établissements sanitaires et médico-sociaux (EHPAD, Unité de Soins de Suite, Maison dAccueil Spécialisé, Maison de lEnfance à Caractère Social, Hôpital De Jour)



Juin 2017 Mai 2019:

IDF Habitat : Directeur Patrimoine et Maitrise dOuvrage

ESH passée SCIC HLM en 2018, 12 500 logements et 155 personnes Responsable de la Direction de 8 personnes



Développement des relations avec les collectivités locales, et les promoteurs pour optimiser la croissance par VEFA.

Réhabilitation des dernières tours prévues dans lANRU1

Reprise en main du service patrimoine.

Vente en bloc de 5 résidences (300 logements)



Depuis Septembre 2014:

Le MONITEUR et lAFPOLS : Formateur indépendant

Sujets traités : Financement des opérations de réhabilitation thermique, Impact de lamiante sur les travaux, Pathologies des bâtiments,

Mise en place du plan prévisionnel dentretien, Financement des opérations de construction de logements sociaux.



Sept.2010 Oct. 2013:

OPH de DRANCY : Directeur des services techniques

Office de 6000 logements et 165 personnes, Direction Technique de 25 personnes

Participation à lobtention de la certification ISO 9001

Révision des procédures de construction et de réhabilitation, mise en œuvre des programmes de deux secteurs sous convention ANRU, réalisation de maisons à ossature bois.

Développement du dialogue entre les services techniques et les services de gestion décentralisés

Mise en place dun plan Sécurité

Mobilisation des techniciens sur lamélioration et lapplication des clauses des marchés dentretien et dexploitation



Fév.2007- Juillet 2009:

AB Habitat : Directeur Patrimoine et Construction

O.P.H. dArgenteuil Bezons, 12 000 logements et 250 personnes

Responsable des services développement et réhabilitation (9 pers.), maintenance (9 pers.), entretien programmé (3 pers.), fluides et gros équipements (4 pers.) et sinistres (2 pers.).



Relance de lactivité de construction après 10 ans darrêt.

Sécurisation des simulations financières des opérations

Tableau de bord de suivi de la programmation pluriannuelle

Mise en place du module Gestion Technique du Patrimoine de PREM,



2004 2006 :

ROUEN Habitat : Responsable des services techniques

OPAC de 8 500 logements et 230 personnes

Responsable des services Travaux/Développement (5 pers.), Marchés (4 pers.), de la régie de maintenance (32 pers.).



Relance de lactivité de réhabilitation (passage de 110 logements réhabilités de 2000 à 2004, à 608 entre 2005 et 2006). 6 chantiers en cours.

Modification des méthodes de travail du service marché, et de son interface avec le service travaux. Etablissement de documents types.



1999--2004:

OPAC de PARIS : Chef de projets

(100 000 logements, 2 200 personnes)



Montage et pilotage de 20 opérations de logements, 3 Résidences étudiantes et 2 Crèches de 60 berceaux pour la Ville de Paris



1992-1999:

OPAC de MEAUX : Chargé d'opérations

(8 500 logements, 180 personnes)



En collaboration directe avec 20 municipalités et les partenaires financiers, réalisation de 31 opérations pour un total de 597 logements.

Mise en place de la « Vente HLM » en tant que responsable des études financières et des études techniques.



Informatique:

Travail sur Excel, Word, PowerPoint et Ms Project.

Formateur en micro-informatique à lAFPA dans le cadre du service national.



Formations:

Ecole Centrale de Lille / Institut Industriel Du Nord (IDN)

DESS-CAAE à lIAE de MONTPELLIER.



Loisirs:

Plongée : moniteur encadrant E2, membre dune troupe de théâtre, tennis, batterie