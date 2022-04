Sylvain SAILLARD

------------------------------------------ CRONOS TECHNOLOGIES ----------------------------------------------

Cronos Technologies est une societe technologique experimentée depuis plus de 8 ans dans les technologies mobiles et tablettes tactiles. Notre agence intervient sur l’ensemble des processus d’un projet mobile et fait beneficier aux clients de son expertise et ses technologies primées à de nombreuses reprises.



Cronos Technologies dispose d'une plateforme d'une trentaine de développeurs reparties entre la France, la Roumanie et le Japon, scindée en quatre expertises (iOS, Android, R&D Opensource et Web mobile), qui interviennent aussi bien sur une application du type "événementielle" ou marketing, qu'une application destinée à évoluer dans le temps avec Back Office et des modules plus sophistiqués (tels que de la Réalité Augmentée, du iCouponing, ou encore du CRM géolocalisé, qui ont deja fait l’objet de développement et dont profite aujourd’hui nos clients par un coût d’intégration sensiblement réduit).



Parmi nos références nous comptons : L'Oréal, Natixis/Banque Populaire, Renault, Orange/FranceTelecom, RedBull, Veolia, Musée du Quai Branly, Centre Pompidou, Vente-privee.com, GlaxosmithKline, Barilla, Daher-Socata, Chateau de Versailles, Clarins, Jean-Paul Gauthier etc.



Un document presentant la societe, nos process et outils de gestion de projet et de collaboration :

http://www.cronosmobile.com/presentation/OffreServicesCronos2016.pdf



------------------------------------------ PROXIWAVE ----------------------------------------------

ProxiWave is a complete solution of a geolocalised target marketing in real time.



Our solution use all the technologies in the near field communication like iBeacons, NFC or Wifi.



ProxiWave provide :

- Geolocalisation in-door in real time.

- Interactiv push notification for targeted people.

- Trigger and contextual push notification

- In-door map solution with in-door geolocalisation for people without internet connection

- Monetize your beacon network with sharing your beacons to other partners, brand.

And many more inovativ features.



Please follow this document to see case studies with ProxiWave :

http://www.slideshare.net/BogdanSava/proxiwave-complete-beacon-enabled-solutions



Mes compétences :

Android

BlackBerry

ECM

IBM

iPhone

Lotus

Lotus Notes

Microsoft CRM

Off shore

Open Source