Sylvain SALABURA

Je suis actuellement Consultant SI chez Capgemini où je travaille principalement sur les activités ClearQuest.



Points forts:

Responsable technique / Expert ClearQuest (8 ans d'expérience sur l'outil)

Analyse fonctionnelle, concepteur, développeur, administrateur de schémas Rational ClearQuest (Outil de gestion des changements et des Incidents).

Développement d'interfaces pour ClearQuest en Perl.



Je suis responsable (RDA) des activités OffShore liés à mon domaine ou j'assure le suivi des projets.

Je forme les utilisateurs.



Systèmes d’information et développement d'applications:

Développement d'outils Intranet (GED, Outils de gestion intranet...).

Maitrise des langages Perl, PHP, MACRO VBA et autres langages courants de programmation.

Création et administration de bases de données (ORACLE, MySQL, Access). Maitrise du langage SQL



Je suis certifié ITIL: Certificat de formation ITIL Foundation



Autres:

Connaissance des outils de gestions de configuration (Clearcase, SVN).

Anglais: pratique quotidienne à l'écrit et à l'oral.

Administration de serveurs Web (Apache, Tomcat, IHS/WebSphere)

Maitrise des technologies Web: création de site internet/intranet (HTML,CSS, Javascript, PHP, JSP, Perl).



Mes compétences :

Gestion des Incidents

Perl

PHP

Gestion de configuration

Analyste Fonctionnel

Java

VB

Analyste Programmeur

ClearQuest